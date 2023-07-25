Киев, 25 июля, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Двух военных ВСУ сбили на блокпосту в Киеве, сообщила 25 августа украинская генпрокурора.

Kyrylo Chubotin/Global Look Press

Легковой автомобиль в тёмное время суток двигался по дороге на большой скорости и сбил двух человек.

«По данным следствия, водитель автомобиля, двигаясь по проспекту Берестейскому в период действия комендантского часа, совершил наезд на военнослужащих национальной гвардии Украины, которые несли службу на блокпосту», — сообщили в ведомстве.

Один из пострадавших умер на месте от полученных травм, второго госпитализировали в тяжёлом состоянии. Водителя задержали, возбудили уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года воевавший на стороне ВСУ чеченский боевик расстрелял нескольких украинских спецназовцев в Попаснянском районе.