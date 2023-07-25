Москва, 25 июля, 2023, 11:35 — ИА Регнум. В отношении бывшего хоккеиста пермского ХК «Молот» 20-летнего Владислава Григорьева, задержанного ранее в июле из-за уклонения от армии, возбудили ещё одно дело. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ходе проверки выяснилось, что бывшего спортсмена подозревают также в краже денег из кассы хостела, в котором он подрабатывал, скрываясь от службы. По данному факту возбудили ещё одно уголовное дело.

Так, 14 июля в полицию обратилась одна из владельцев хостела в Гагаринском переулке в центре Москвы. Женщина заявила о краже. Она рассказала, что 13 июня к ней на стажировку пришёл 20-летний Владислав Григорьев — бывший хоккеист пермского ХК «Молот». Парень отработал пробный месяц на должности администратора и приступил к полноценной работе. И, как казалось начальству, всё шло хорошо, но в середине второго дня в должности Владислав покинул рабочее место, никого не предупредив, а из кассы хостела пропали деньги.

«Месяц до этого он стажировался и только недавно приступил к работе. Оказалось, что ещё во время стажировки Григорьев просил гостей переводить деньги за аренду номеров на его карту. А когда старшего администратора не было в отеле, то и вовсе забрал деньги из кассы и пропал. Хотя мы были в нём уверены. Он месяц провёл с нами, освоил новую для себя профессию. Вроде ему всё нравилось, а потом просто украл деньги и сбежал», — рассказала Светлана Плотникова.

В полиции провели проверку по заявлению владелицы хостела, а уже 17 июля Владислава Григорьева задержали возле одной из башен Москва-Сити.

«Было установлено, что 20-летний уроженец Пермского края, имея свободный доступ к кассовому аппарату, из корыстных побуждений, тайно похитил наличные денежные средства в размере 26 651 рубля», — рассказал собеседник агентства.

19 июля в отношении Владислава Григорьева возбудили уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». В отношении него применена мера пресечения в виде обязательства о явке. Это не первое уголовное в отношении дело бывшего хоккеиста. Ранее ИА Регнум сообщал, что Владислав был объявлен в федеральный розыск по обвинению в уклонении от службы в армии. За это ему грозит до 10 лет лишения свободы.