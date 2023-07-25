Алёшки, Херсонская область, 25 июля, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Бригада скорой медицинской помощи попала под обстрел ВСУ во время вызова к пациенту в Алёшках Херсонской области. Инцидент произошёл 24 июля.

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Как сообщило региональное министерство здравоохранения, в результате происшествия пострадал фельдшер. Он получил осколочные ранения бедра и голени. Также повреждения получил автомобиль.

Водитель скорой доставил пострадавшего коллегу в Алёшковскую центральную районную больницу.

«Врачи извлекли осколки и оказывают пациенту медицинскую помощь. Состояние пострадавшего стабильное. При необходимости специализированного лечения мы направим фельдшера в медучреждение Крыма», — рассказал министр здравоохранения Артыш Сат.

В пресс-службе минздрава уточнили ИА Регнум, что вызов был передан другой бригаде и «человек без помощи в любом случае не остался». Что же касается пострадавшего медика, то его жизни ничего не угрожает и по действующему протоколу в медучреждения Крыма людей направляют только в том случае, если на месте не хватает собственных возможностей.

Аналогичное происшествие произошло 27 мая в Казачьих Лагерях Алешковского района, бригада скорой медицинской помощи также попала под обстрел — в автомобиль попали осколки, в салоне начался пожар. Фельдшер и водитель ликвидировали огонь своими силами. Карета скорой помощи получила значительные повреждения.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля два мирных жителя города Алёшки погибли в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. По словам председателя правительства региона Андрея Алексеенко, населённые пункты Херсонской области, пострадавшие в результате разрушения Каховской ГЭС, обстреливаются ВСУ в среднем около 200 раз в сутки.