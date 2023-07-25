Москва, 25 июля, 2023, 11:12 — ИА Регнум. В ночь на 25 июля украинские военные попытались осуществить атаку надводными дронами на патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота ВМФ России в юго-западной части Чёрного моря. Об этом 25 июля сообщило Министерство обороны.

Виталий Тимкив/РИА Новости Патрульный корабль Сергей Котов проекта 22 160

«Сегодня ночью Вооружёнными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота, выполняющий задачи по контролю судоходства в юго-западной части Чёрного моря (370 км юго-западнее Севастополя)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что экипаж российского корабля с помощью штатного вооружения уничтожил дроны ВСУ на дистанции 1000 и 800 метров, в результате этого никто не пострадал. Корабль «Сергей Котов» продолжает выполнять поставленные задачи.

Как передавало ИА Регнум, 24 июля в Минобороны сообщили, что украинская армия предприняла попытку атаки с использованием 17 беспилотников на объекты на территории Крыма. Все дроны удалось уничтожить средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников по двум нежилым зданиям в городе. По его информации, при этом не было зафиксировано серьёзных разрушений и никто не пострадал.