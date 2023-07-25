Санкт-Петербург, 25 июля, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Попытки стран ЕС сваливать ослабление своих позиций в Африке на Россию несостоятельны. Об этом заявил 25 июля посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Когда мы слышим, что наши европейские так называемые партнеры <…> начинают сваливать ослабление своих позиций на Африканском континенте на Россию, это выглядит неубедительно», — сказал Озеров на открытии Российско-африканской конференции дискуссионного клуба «Валдай».

По словам дипломата, речь идёт совсем о другом, идёт становление субъектности африканских государств.

Как сообщало ИА Регнум, саммит Россия — Африка пройдёт 27–28 июля в Санкт-Петербурге. Участие в саммите подтвердили 49 стран, из них около половины будут представлены на самом высоком уровне.

Президент России Владимир Путин в преддверии саммита написал статью для читателей ведущих африканских СМИ: «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». Глава государства представил свой взгляд на развитие отношений с Африканским континентом, перечислил приоритетные направления для сотрудничества в ближайшие десятилетия, в том числе коснулся темы зерновой сделки. Также в статье Путин заверил, что санкции не повлияют на дальнейшую организацию поставок на Африканский континент зерна, продовольствия, удобрений и другой продукции.