Москва, 25 июля, 2023, 10:50 — ИА Регнум. В России возросло число погибших в результате отравления суррогатным сидром. На сегодня жертв уже 46. Об этом 25 июля сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По данным следствия, от употребления этих опасных напитков скончались 46 человек, 61 пострадал», ― уточнил в беседе с РИА Новости глава следственного ведомства.

Он добавил, что на сегодняшний день в одном производстве соединены 28 уголовных дел об отравлении напитком «Мистер Сидр». В семи регионах, где зафиксировали отравления, проводятся более 500 химических экспертиз.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня стало известно о массовом отравлении граждан суррогатным алкоголем: жители Самарской, Ульяновской и нескольких других областей отравились сидром самарского производства.

Позднее выяснилось, что ядовитый «Мистер Сидр» изготовили из жидкости, украденной со склада МВД. Это стало основанием для увольнения заместителя начальника местного управления ведомства Юрия Сафронова.

Специалисты Роспотребнадзора изъяли более 70 тыс. литров «Мистера Сидра» в Астраханской, Курганской, Владимирской, Рязанской, Волгоградской областях, а также в Удмуртии, Крыму, Мордовии и других регионах.

Предпринимателя из Самарской области, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть людей, задержали.

11 июля в Курганской области зафиксировали первый случай гибели от «Мистера Сидра». После отравления суррогатным напитком скончалась жительница города Шумиха.

В Пензе 17-летняя девушка умерла после выпитого «Мохито» от производителя «Мистера Сидра». Напиток по случаю дня рождения дочери купила её мать в местном магазине. Во время праздника девушка выпила его, и поначалу всё было в порядке, но как только она вернулась домой, почувствовала острое недомогание. Её госпитализировали. Врачи долго время боролись за её жизнь, но спасти девушку им не удалось, и она умерла вечером 17 июня.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил 16 июня, что суррогатным сидром в нескольких регионах России отравились 106 человек, из них 36 человек, в том числе один ребёнок, скончались.

24 июля президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафа до 300 тыс. рублей за нарушения при производстве пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.