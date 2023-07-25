Геническ, Херсонская область, 25 июля, 2023, 10:59 — ИА Регнум. В результате обстрелов Алёшек и Старой Збурьевки на левом берегу Днепра в Херсонской области погибли два мирных жителя. Об этом 25 июля рассказал журналистам представитель региональных экстренных служб.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В результате обстрела в города Алёшки один мирный житель погиб, ещё один получил осколочные ранения средней тяжести», — сказал он.

Представитель экстренных служб добавил, что при обстреле ВСУ Старой Збурьевки погиб ещё один мирный житель.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля стало известно, что медики не смогли спасти жизнь мирной жительницы, пострадавшей в результате ракетных ударов украинской армии по селу Тарасовка в Запорожской области. Женщина скончалась в больнице.

Позднее ещё одна мирная жительница пострадала в результате подрыва противопехотной мины «Лепесток» ВСУ в Куйбышевском районе Донецка. Раненую госпитализировали в больницу № 17. Также при обстреле украинскими военными Кировского района Донецка ранение получила женщина 1976 года рождения.