Красноярск, 25 июля, 2023, 10:39 — ИА Регнум. В Дивногорске Красноярского края сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого убийцу 16-летней девушки. Об этом 25 июля сообщили в региональном главке СК.

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Ранее к расследованию уголовного дела подключились следователи первого управления по расследованию особо важных дел, криминалисты Главного следственного управления и Главного управления криминалистики СК.

«В результате неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 34-летний житель Дивногорска», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Установить подозреваемого помогла молекулярно-генетическая экспертиза.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве девушки.

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Как сообщало ИА Регнум, 16-летняя девушка пропала 22 июля, она должна была встретиться с подругой на набережной Енисея, но на встречу не пришла. Абонентский номер её телефона был отключён, домой девушка не вернулась.

Несколько дней спустя её тело с признаками насильственной смерти в лесополосе возле города Дивногорска обнаружили волонтёры. Балахтинский межрайонный следственный отдел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

К поискам предполагаемого убийцы несовершеннолетней девушки подключились оперативники уголовного розыска регионального главка полиции. Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура Дивногорска.

В прокуратуре добавили, что семью несовершеннолетней характеризуют положительно, на учёте она не состоит.