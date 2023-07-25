Вашингтон, 25 июля, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Повара бывшего президента США Барака Обамы Тафари Кэмпбелла нашли мёртвым в пруду на острове Мартас-Ванъярд в штате Массачусетс, сообщил телеканал ABC.

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По данным полиции, тело 45-летнего мужчины обнаружили 24 июля в пруду города Эдгартаун на глубине около 2,5 м и на расстоянии более 30 м от берега. Кэмпбелл пропал 23 июля.

«Когда мы впервые встретились, он был талантливым су-шефом в Белом доме <…>. Позднее мы узнали его как тёплого, весёлого и невероятно доброго человека, который делал нашу жизнь немного ярче», — заявили бывший президент США и его супруга Мишель Обама.

Обама попросил Кэмпбелла продолжить работу с ними после того, как экс-президент покинет Белый дом, и Кэмпбелл согласился.

Когда произошёл инцидент, экс-президента не было дома.

Расследованием занялось детективное подразделение полиции штата Массачусетс.