Москва, 25 июля, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Президентский фонд культурных инициатив 25 июля объявил о начале приёма заявок для участия в первом грантовом конкурсе 2024 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Светлана Шевченко/РИА Новости Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов

Побороться за грант могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации (кроме казенных), а также индивидуальные предприниматели. Заявки будут принимать через информационную систему фондкультурныхинициатив. рф до 31 августа 2023 года.

«Средства будут распределены среди авторов ярких творческих проектов. Срок их реализации, согласно правилам, должен начинаться не ранее 15 января 2024 года и завершаться не позднее 30 июня 2025 года», ― пояснили в пресс-службе.

Заявки должны соответствовать девяти тематическим направлениям конкурса: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ» и «Мы вместе», сфокусированное на интеграции новых российских регионов в общую историко-культурную жизнь страны.

Итоги конкурса подведут не позднее 21 декабря текущего года.

«Безусловно, конкурс открывает новые возможности для творческих команд со всей страны: за два года работы фонда мы видели совершенно разные проекты, с отличными друг от друга финансовыми запросами и концепциями. Примеров с каждой новой «волной» всё больше. Растёт количество успешных проектов и команд», ― прокомментировал старт конкурса генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

На сегодня на сайте фондкультурныхинициатив. рф к старту нового конкурса личные кабинеты зарегистрировали уже более 124 тысяч творческих команд.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня Президентский фонд культурных инициатив начал принимать заявки на первый в 2023 году специальный грантовый конкурс. По результатам девяти завершённых конкурсов фонд поддержал 6016 проектов на общую сумму 19,8 млрд рублей.