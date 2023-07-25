Владивосток, 25 июля, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Порядка 26 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за обрыва провода ЛЭП, сообщили 25 июля в пресс-службе «Приморских электрических сетей».

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Повреждение получил провод линии электропередачи 35 кВ Русская — Эгершельд. Инцидент произошёл в 11:41 по местному времени.

«Установлено, что в районе перехода через канал на остров Елена парусная яхта мачтой оборвала два нижних провода линии электропередачи 35 кВ», — процитировало сообщение пресс-службы РИА Новости.

По данным энергокомпании, без электроснабжения остались жители района Эгершельд. Последствия аварии планируется оперативно устранить. Отмечается также, что виновник происшествия скрылся.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля порядка 15 тысяч жителей Астрахани остались без света из-за повреждения опоры ЛЭП. Как объяснили местные власти, причиной повреждения стала гроза с сильными порывами ветра.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу Астрахани позвонили 650 человек в связи с отключением электроэнергии, поступило 33 звонка в связи с обрывом проводов.