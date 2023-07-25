Москва, 25 июля, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Следователи завершили расследование дела о покушении на журналиста Владимира Соловьёва. Об этом 25 июля сообщил глава СК Александр Бастрыкин.

Павел Бедняков/РИА Новости Журналист, телеведущий Владимир Соловьев

«Расследование уголовного дела по фактам приготовления к убийству журналиста Владимира Соловьёва завершено», — сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.

По словам Бастрыкина, всего к ответственности привлекли восемь граждан России (Андрей Пронский, Максим Дружинин, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Василий Стрижаков, Динис Абраров, Андрей Волков и Тимофей Мокий). Бастрыкин отметил, что все они знакомятся с материалами дела. Покушение на Соловьёва готовилось по заказу Главного управления разведки Украины. Дело в отношении заказчиков выделено в отдельное производство, добавил глава СК.

При этом главарь террористической организации пытался симулировать психиатрическое заболевание, которое могло ему позволить уйти от уголовной ответственности. Однако, как пояснил Бастрыкин, следователи собрали неопровержимые материалы, которые позволили экспертам сделать вывод, что фигурант дела здоров.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле сотрудники ФСБ задержали неонацистов National Socialism/White Power (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые готовили убийство Владимира Соловьёва. Во время обысков у террористов изъяли шесть пистолетов Макарова, восемь «коктейлей Молотова», самодельную взрывчатку, гранату РГД-5, обрез охотничьего ружья, более тысячи патронов, а также наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическую литературу и атрибутику.