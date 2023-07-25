Мелитополь, 25 июля, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Экипаж российского разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 «Аллигатор» уничтожил прямым попаданием управляемой ракеты бронетранспортёр украинской армии на запорожском направлении. Видеозапись этого 25 июля опубликовало Минобороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Ударный вертолет Ка-52 ВКС России

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как экипаж «Аллигатора» запускает управляемую ракету, которая затем точно попадает в бронетранспортёр ВСУ, взорвавшийся в результате попадания.

Уточняется, что выложенные оборонным ведомством кадры, заснятые средствами объективного контроля, сделаны на запорожском направлении в зоне спецоперации.

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Как сообщало ИА Регнум, 24 июля начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 нанесли девять ударов по позициям ВСУ на купянском направлении. Он уточнил, что также российские военные уничтожили миномётный расчёт ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы.

В середине юля Минобороны показало кадры уничтожения БМП ВСУ экипажем вертолёта Ка-52 на южнодонецком направлении. Бронемашину накрыли точным ударом управляемой ракеты.