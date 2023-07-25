Горно-Алтайск, 25 июля, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Число пострадавших при опрокидывании грузового автомобиля с туристами в Чемальском районе Республики Алтай увеличилось до 11 человек, в это число входят четыре ребёнка, 25 июля сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что после прибытия спасателей на место ДТП выяснилось, что в опрокинувшемся автомобиле находилось 16 человек.

«Пострадало 11 человек, из них четыре ребёнка, один человек погиб (взрослый)», — говорится в сообщении.

Всех пострадавших в данный момент доставляют на наземном транспорте в Чемальскую республиканскую больницу. В работах по оказанию помощи участвуют 19 человек и задействовано семь единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что один человек погиб в результате опрокидывания грузовика с туристами на дороге до Каракольских озер в Республике Алтай. Сообщалось о четверых пострадавших. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля «ГАЗ-66» не справился с управлением.

До этого в результате аварии легкового автомобиля в Джидинском районе Бурятии погибли два человека, включая 11-летнюю девочку. Водитель машины не справился с управлением, его транспортное средство опрокинулось.