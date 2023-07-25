Тамбов, 25 июля, 2023, 09:39 — ИА Регнум. Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин пожелал скорейшего выздоровления журналистам, попавшим под артобстрел ВСУ. Напомним, как ранее сообщало ИА Регнум, 22 июля украинские боевики в зоне проведения специальной военной операции кассетными снарядами обстреляли российских журналистов. Ранения различной степени тяжести получили четыре репортёра Журналист РИА Новости Ростислав Журавлёв погиб.

Фото Павла Васильева Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин

«Выражаю слова соболезнования семье и матери погибшего военкора Ростислава Журавлева, коллегам и руководству РИА Новости, с которыми сотрудничаем, — заявил Евгений Матушкин. — Военный корреспондент погиб при исполнении служебного задания, в борьбе за правду и достоверную информацию. Светлая память!».

«Журналистам, попавшим под артиллерийский обстрел ВСУ в Запорожской области и получившим ранения, желаю скорейшего выздоровления. В числе раненых наш земляк, уроженец Тамбовской области Роман Польшаков, — рассказал Матушкин. — Несколько лет назад он работал на телеканалах нашего региона, освещал деятельность и областной думы. Как один из примеров, в 2016 году он готовил материал в Совете Федерации о Днях Тамбовской области, а сейчас Роман является военным корреспондентом «Известий». В своих репортажах он беспристрастно рассказывал о ходе специальной военной операции».

«Представители Кремля и МИД дали оценку произошедшему — атака киевского режима нарушает международное право, которое защищает журналистов в ситуациях вооруженных конфликтов. Отмечу, что молодые корреспонденты, несмотря на полученные ранения и травмы, настроены продолжить свою опасную работу. Ребята, горжусь вашим мужеством и отвагой, оптимизмом, поправляйтесь, и самое главное — победа будет за нами!», — уверен председатель Тамбовской областной думы.