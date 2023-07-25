Глава Тамбовской облдумы Матушкин пожелал военкорам скорого выздоровления
Тамбов, 25 июля, 2023, 09:39 — ИА Регнум. Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин пожелал скорейшего выздоровления журналистам, попавшим под артобстрел ВСУ. Напомним, как ранее сообщало ИА Регнум, 22 июля украинские боевики в зоне проведения специальной военной операции кассетными снарядами обстреляли российских журналистов. Ранения различной степени тяжести получили четыре репортёра Журналист РИА Новости Ростислав Журавлёв погиб.
«Выражаю слова соболезнования семье и матери погибшего военкора Ростислава Журавлева, коллегам и руководству РИА Новости, с которыми сотрудничаем, — заявил Евгений Матушкин. — Военный корреспондент погиб при исполнении служебного задания, в борьбе за правду и достоверную информацию. Светлая память!».
«Журналистам, попавшим под артиллерийский обстрел ВСУ в Запорожской области и получившим ранения, желаю скорейшего выздоровления. В числе раненых наш земляк, уроженец Тамбовской области Роман Польшаков, — рассказал Матушкин. — Несколько лет назад он работал на телеканалах нашего региона, освещал деятельность и областной думы. Как один из примеров, в 2016 году он готовил материал в Совете Федерации о Днях Тамбовской области, а сейчас Роман является военным корреспондентом «Известий». В своих репортажах он беспристрастно рассказывал о ходе специальной военной операции».
«Представители Кремля и МИД дали оценку произошедшему — атака киевского режима нарушает международное право, которое защищает журналистов в ситуациях вооруженных конфликтов. Отмечу, что молодые корреспонденты, несмотря на полученные ранения и травмы, настроены продолжить свою опасную работу. Ребята, горжусь вашим мужеством и отвагой, оптимизмом, поправляйтесь, и самое главное — победа будет за нами!», — уверен председатель Тамбовской областной думы.