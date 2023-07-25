Мелитополь, 25 июля, 2023, 09:30 — ИА Регнум. Стрелок мотострелкового взвода мотострелкового полка группировки рядовой Артем Березин, находясь на одном из участков запорожского направления, уничтожил в бою более десятка украинских военных. Как пояснил 25 июля РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов, это произошло в районе Времевского выступа, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели контрнаступление. Действия рядового Березина на оборонительном рубеже способствовали удержанию позиций российских сил.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Времевский выступ, расположенный на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики, имеет стратегическое значение. Контроль России над выступом не позволяет украинским военным объединить группировки. ВСУ же пытаются отбить этот участок для того, чтобы открыть себе дорогу к Азовскому морю. Поэтому российские военные на запорожском и других направлениях практически ежедневно проявляют мужество и героизм.

Так, пулемётчик мотострелкового взвода группировки «Восток» ефрейтор Иван Лапенко на одном из участков запорожского направления тоже сумел своевременно обнаружить и уничтожить около десятка боевиков из состава диверсионно-разведывательной группы украинских войск. В итоге мотострелкам удалось выполнить боевую задачу по отражению атаки ВСУ, известило 20 июля Минобороны РФ.

Несколькими днями ранее к государственным наградам были представлены бойцы Шестой мотострелковой роты 1429-го мотострелкового полка, оборонявшей опорный пункт северо-восточнее населенного пункта Работино. ВСУ обладали превосходящими силами и предприняли восемь ожесточенных атак. Но даже применение высокоточных снарядов «Эскалибур» и кассетных боеприпасов не уберегло украинскую армию от значительных потерь. Даже будучи смертельно раненным, командир 6-й роты старший лейтенант Алексей Мельников продолжал управлять боем, не оставив своих подчиненных. В итоге российские военные уничтожили более сорока украинских военнослужащих, бронетранспортер и два пикапа.

Наводчик-оператор танкового взвода танкового полка группировки «Восток» младший сержант Владимир Абрамов, находясь на оборонительном рубеже в составе экипажа танка Т-80 БВМ на одном из участков запорожского направления, помог остановить атаку ВСУ. За короткий период он своевременно и точно выполнил стрельбу на расстояние свыше четырёх километров, поразив несколько бронемашин иностранного производства.

В середине июля сообщалось, что гвардии сержант Хушбахт Панжиев представлен к высокой государственной награде за взятие в плен трёх военнослужащих ВСУ. Данные, полученные в ходе допроса пленных националистов, позволили российскому командованию скорректировать план наступательной операции, информировало оборонное ведомство.

На одном из участков южнодонецкого направления взвод под командованием младшего лейтенанта Этигела Бальжанова выполнил непростую задачу по недопущению продвижения противника к оборонительным позициям российских войск в районе населённого пункта Урожайное.

Командир танкового батальона Артур Орлов удостоен звания Героя России после того, как во время одного из боев предпринял обходной маневр и, застав противника врасплох, обеспечил прорыв ВС РФ на важном участке фронта. «Приходилось действовать нестандартно, даже не опираясь на то, чему нас учили», — вспоминает герой.

В начале июля стало известно, что медалями «За отвагу» награждены все танкисты, отражавшие атаки ВСУ на соледаро-артёмовском направлении. Сложность боевой работы в этом районе была обусловлена не только интенсивностью ежедневного огневого противостояния, но и непростым рельефом местности. Как только боевики предприняли попытку штурма российских позиций, огнём из танков Т-90М «Прорыв», переданных подразделениям тульских десантников, наступление ВСУ было отражено.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля экипаж российского танка Т-90М «Прорыв» Западного военного округа подавил огневые точки и опорные пункты украинских войск на купянском направлении. Российский президент Владимир Путин назвал танк Т-90 «Прорыв» лучшим в мире. «Без всякого преувеличения», — добавил он, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина для программы «Москва. Кремль. Путин».