Москва, 25 июля, 2023, 09:15 — ИА Регнум. В Следственном комитете России подтвердили гибель 55 человек в результате подрыва Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом 25 июля сообщил председатель следственного ведомства Александр Бастрыкин.

Алексей Коновалов/ТАСС

«На сегодняшний день уже известно, что в результате теракта затопило более трёх десятков населённых пунктов, погибло 55 человек, ещё 134 человека пострадали», ― уточнил в беседе в РИА Новости Бастрыкин.

Глава СК также сообщил, что ведётся оценка причинённого ущерба, более тысячи человек допрошены в качестве свидетелей, в том числе сотрудники ГЭС и российские военнослужащие, охранявшие объект. Кроме того, следователи расследуют и факты артиллерийских и миномётных обстрелов ВСУ пунктов эвакуации населения из зоны затопления в городе Голая Пристань в Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, в результате очередного обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня некоторые задвижки Каховской ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более 30 населённых пунктов были полностью или частично затоплены. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС.

В результате ЧП на Каховской ГЭС в Херсонской области погибли 55 человек. В областных больницах — в Геническе, Скадовске, Каланчаке — на лечении находились 154 жителя затопленных прибрежных районов.

Ранее экс-глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута заявил, что Каховского водохранилища больше не существует. Он добавил, что немного от водохранилища осталось в Херсонской области. В Запорожье, где было основное Каховское водохранилище, в районе Васильевки, его уже практически нет, остались только лужицы. Также, по его словам, вода в Северо-Крымский канал из Каховского водохранилища больше не поступает, она уже на метр ниже уровня забора.