Нижнекамск, Татарстан, 25 июля, 2023, 09:17 — ИА Регнум. В жилом многоквартирном доме в Нижнекамске в Татарстане произошёл взрыв газа, в результате чего пострадали два человека. Об этом 25 июля рассказали в экстренных службах.

Кадр из видео

«Взрыв газовоздушной смеси произошёл в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома по проспекту Вахитова», — привел слова представителя экстренных служб ТАСС.

Он уточнил, что в результате взрыва два человека пострадали, 15 человек покинули дом самостоятельно и ещё девять, включая одного ребёнка, эвакуировали. После взрыва вспыхнул пожар, к настоящему моменту ликвидированный сотрудниками противопожарных служб. Ведётся установление причин инцидента.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3821787" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля в кафе в городе Баксане в Кабардино-Балкарии произошёл взрыв. В результате были госпитализированы три человека.

До этого на 1-й улице Текстильщиков в Москве произошёл хлопок газа. Согласно предварительной информации, взорвалась газовая плита, в результате никто не пострадал.