В Нижнекамске в многоэтажном жилом доме произошёл взрыв газа
Нижнекамск, Татарстан, 25 июля, 2023, 09:17 — ИА Регнум. В жилом многоквартирном доме в Нижнекамске в Татарстане произошёл взрыв газа, в результате чего пострадали два человека. Об этом 25 июля рассказали в экстренных службах.
«Взрыв газовоздушной смеси произошёл в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома по проспекту Вахитова», — привел слова представителя экстренных служб ТАСС.
Он уточнил, что в результате взрыва два человека пострадали, 15 человек покинули дом самостоятельно и ещё девять, включая одного ребёнка, эвакуировали. После взрыва вспыхнул пожар, к настоящему моменту ликвидированный сотрудниками противопожарных служб. Ведётся установление причин инцидента.
Как сообщало ИА Регнум, 19 июля в кафе в городе Баксане в Кабардино-Балкарии произошёл взрыв. В результате были госпитализированы три человека.
До этого на 1-й улице Текстильщиков в Москве произошёл хлопок газа. Согласно предварительной информации, взорвалась газовая плита, в результате никто не пострадал.