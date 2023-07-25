Москва, 25 июля, 2023, 09:07 — ИА Регнум. Во время саммита Россия — Африка, который пройдёт 27–28 июля в Санкт-Петербурге, планируется подписание десятков двусторонних документов. Об этом 25 июля рассказал посол по особым поручениям МИД России, глава секретариата форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Как уточнил в интервью РИА Новости Озеров, в данный момент готовятся десятки таких документов.

«Каждое ведомство сейчас по своей линии готовит принятие этих документов. Мы рассчитываем, что будет очень солидный пакет договорённостей», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Озеров рассказал, что Россия ведёт подготовку к открытию посольств практически во всех африканских странах. Дипломат уточнил, что идёт подготовка к соответствующим решениям, которые, вероятнее всего, будут приняты.

До этого президент России Владимир Путин в преддверии второго саммита экономического и гуманитарного форума Россия — Африка написал статью для читателей ведущих африканских СМИ «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего».

В ней глава государства представил свой взгляд на развитие отношений с африканскими странами, а также перечислил приоритетные направления для сотрудничества в ближайшие десятилетия.