Москва, 25 июля, 2023, 08:50 — ИА Регнум. В ходе предстоящего саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге российская сторона предложит африканским странам возможности решения проблем с продовольствием на фоне завершения действия зерновой сделки. Об этом 25 июля рассказал посол по особым поручениям МИД России, глава секретариата форума партнерства «Россия-Африка» Олег Озеров.

Иван Шилов ИА Регнум

Как отметил в интервью РИА Новости дипломат, отвечая на вопрос о том, может ли Россия обеспечить страны Африки сельхозпродукцией после прекращения зерновой сделки, на предстоящем саммите в Петербурге запланирована дискуссия на тему международной продовольственной безопасности и стабильности рынка удобрений.

«Естественно, это будет не только обсуждение, но обсуждение с предложением решения для африканских государств с тем, чтобы они уехали из Санкт-Петербурга с ясным пониманием того, как будут решаться эти проблемы», — сказал он.

Озеров уточнил, что российская сторона уже помогала африканским странам. К примеру, в Малави и Кению было направлено несколько партий удобрений.

«Думаю, у нас всегда есть возможность с нашими африканскими друзьями договориться по этим вопросам», — уточнил посол по особым поручениям МИД.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля действие зерновой сделки (черноморской зерновой инициативы) прекратилось, так как Россия отказалась продлевать договорённость и уведомила об этом решении ООН, Турцию и Украину.

Позднее президент РФ Владимир Путин в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» подчеркнул, что в рамках зерновой сделки не было выполнено ни одно обязательство перед Россией.

После этого генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Москву вернуться в зерновую сделку с учётом предложенных им корректив. По его словам, ранее он изложил свои предложения на эту тему в письме к президенту России.