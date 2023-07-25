Одесса, Украина, 25 июля, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Рост масштабов коррупции наблюдается в военкоматах Одесской области, сообщил журналистам представитель российских силовых структур со ссылкой на украинские военные источники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Об этом пишет РИА Новости. По его словам, на это повлияло увеличение числа граждан Украины, не желающих проходить военную службу.

Кроме того, повышение размеров взяток вызвали антикоррупционные меры и смена военных комиссаров в области. Собеседник агентства рассказал, что на этом фоне военкомы стали требовать от уклонистов на две-три тысячи долларов больше.

При этом ранее выданные документы об освобождении от службы признаются недействительными, а жителей региона вызывают для прохождения повторной военно-медицинской комиссии. Такая ситуация приводит к тому, что лица, получившие указанные документы, пытаются как можно быстрее покинуть Украину.

Представитель силовых структур также уточнил, что в коррупционной схеме часто участвуют как доверенные лица одесских военкомов, так и должностные лица военно-медицинской комиссии, выносящие заключения о степени годности призывников к военной службе.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая издание «Страна. ua» со ссылкой на источник в ВСУ написало, что сотрудники военкоматов на Украине обогащаются за счёт получения взяток от призывников, стремящихся уклониться от военной службы. Журналисты отмечают, что масштабы взяточничества в военкоматах на Украине лишь растут.

24 июля Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило о задержании в Киеве бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова. Его заподозрили в получении взятки. Кроме того, экс-военкома обвинили в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от службы.