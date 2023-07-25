Нижнекамск, Татарстан, 25 июля, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Как минимум два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Нижнекамске в Татарстане. Об этом 25 июля сообщил мэр города Рамиль Муллин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Сегодня утром на Вахитова, 11 произошел хлопок. Ситуация под контролем экстренных служб, на месте создан оперативный штаб, который будет решать все вопросы по мере их поступления», — уточнил Муллин. Он отметил, что со стороны администрации города максимально будет оказана помощь всем жителям из пострадавших квартир.

По данным экстренных служб, из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек, ещё девять были спасены подъехавшими на место происшествия спасателями. Пострадали два человека.

После взрыва начался пожар, который удалось оперативно ликвидировать. Причины ЧП устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало о взрыве в кафе в Кабардино-Балкарии в городе Баксане. Ранения при взрыве получили три человека, они госпитализированы.

Также сообщалось о взрыве газовой плиты на 1-й улице Текстильщиков в Москве. В результате взрыва никто не пострадал.