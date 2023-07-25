Вашингтон, 25 июля, 2023, 07:47 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили танк Вооружённых сил Украины M-55S, скрытый с помощью маскировки в лесополосе, написал в своей статье для журнала Forbes обозреватель Дэвид Экс.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Этот танк представляет собой модификацию советского танка Т-55. Киев получил М-55S от Словении.

Экс уточнил, что российские бойцы поразили танк ВСУ на участке Кременная — Сватово. Он предположил, что речь может идти о первой подбитой боевой машине из числа тех, что словенская сторона передала Украине.

Обозреватель отметил, что экипаж М-55S маскировал свой танк ветками, но это было напрасно, поскольку российский беспилотник легко обнаружил технику противника.

Экс также не исключил, что, судя по характеру полученных повреждений, танк попадет «под полное списание». Журналист также добавил, что России удаётся идти в атаку на отдельных направлениях на фоне неудачных попыток Украины осуществить контрнаступление.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июня стало известно, что Украине и Польше могут передать крупную партию списанных израильских основных боевых танков Merkava. Речь может идти о 200 таких танков второго и третьего поколений.

В середине апреля появилась информация о повреждении танка Leopard 2A4 в результате столкновения с другой такой же боевой машиной в Польше. Обоими танками управляли украинские военные, которые проходили обучение на польской территории. У поврежденной машины оторвали башню.