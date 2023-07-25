Дивногорск, Красноярский край, 25 июля, 2023, 07:23 — ИА Регнум. Оперативники уголовного розыска регионального главка полиции подключились к поискам предполагаемого убийцы несовершеннолетней девушки, чьё тело было найдено в Дивногорске Красноярского края. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

На поиски подозреваемого в убийстве несовершеннолетней по указанию начальника ГУ МВД по региону Александра Речицкого направлены оперативники управления уголовного розыска краевого главка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе сотрудников ГУ МВД России и Следственного управления СК РФ по региону. Расследование контролирует прокуратура Дивногорска.

Ранее ИА Регнум сообщало, что тело пропавшей накануне 16-летней девушки с признаками насильственной смерти обнаружили волонтёры в лесополосе возле города Дивногорска в Красноярском крае.

Девушка пропала 22 июля, она должна была встретиться с подругой на набережной Енисея, но на встречу не пришла. Абонентский номер её телефона был отключён, домой девушка не вернулась.