Новый, 517-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что рядовому Артему Березину удалось в одиночку уничтожить свыше десяти украинских военных в районе Времевского выступа в Запорожье. Это небольшая возвышенность на стыке Запорожской области и ДНР, где идут самые тяжелые бои. По словам начальника пресс-центра группировки войск «Восток» подполковника Олега Чехова, значительные силы противника стрелок мотострелкового взвода уничтожил во время одной из атак. Это позволило ВС РФ удержать позиции.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

На краснолиманском направлении (ДНР) российские войска отразили 10 попыток атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинская сторона потеряла при этом более 100 человек.

Тем временем в Снигиревке в Херсонской области украинская армия накапливают силы для штурма Днепра, предупредил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.