Москва, 25 июля, 2023, 06:57 — ИА Регнум. Атака на Крымский мост, предпринятая украинской армией, является ещё одним примером того, что киевским властям, как любым террористам, чужды моральные принципы. Такое заявление сделал 25 июля председатель СК РФ Александр Бастрыкин в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

«Попытка атаковать Крымский мост — еще один пример того, как киевский режим осознанно посягает на объект, по которому передвигаются гражданские транспортные средства. Для них, как для любых террористов, чужды любые моральные принципы: в машине, которая ехала по мосту во время атаки, находилась обычная семья. В результате мужчина и женщина погибли, несовершеннолетняя девочка чудом выжила, но осталась сиротой», — указал Бастрыкин.

Глава СК РФ отметил, что по факту атаки на Крымский мост возбуждено уголовное дело по статье «террористический акт». В рамках уголовного дела назначены экспертизы, включая взрывотехническую. Следователи устанавливают причастных к организации теракта из числа украинских спецслужб и вооружённых формирований Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что читателей немецкого издания Die Welt шокировало заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах ВСУ уничтожить Крымский мост.

Украинский лидер на Аспеновском форуме по безопасности заявил, что Крымский мост является целью Киева. По его словам, Украина также намерена добиться полного возвращения Крыма.

Напомним, в результате теракта ВСУ на Крымском мосту 17 июля 2023 года погибли супруги, их 14-летняя дочь была госпитализирована. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области. Первый удар по Крымскому мосту Украина нанесла 8 октября 2022 года.