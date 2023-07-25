Геническ, Херсонская область, 25 июля, 2023, 06:53 — ИА Регнум. Украинские войска в Снигиревке в Херсонской области накапливают силы для штурма Днепра, заявил журналистам глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Активность ВСУ, которая происходит сейчас в Снигиревке, свидетельствует о том, что там накапливаются войска для штурма Днепра», — сказал чиновник, слова которого приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что на планы ВСУ указывают средства и силы, которые перебрасываются к городу. Барбашов отметил, что Снигиревку превращают в пункт накопления, координации и сортировки войск.

Глава района также уточнил, что в городе проводятся работы по организации штаба группировки украинских войск. Он добавил, что все эти сведения уже переданы российскому командованию.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля стало известно, что за сутки ВСУ совершили две попытки на лодках форсировать Днепр, но были отброшены. Это произошло в районе острова Великий и в районе острова Антоновский.

В результате боев украинские военные потеряли пять лодок и 30 своих бойцов. 20 июля появилась информация, что российский FPV-дрон «Упырь» успешно поразил десант ВСУ, передвигавшийся ночью на лодке по Днепру по направлению к Антоновскому мосту в Херсонской области.

23 июля в экстренных службах Херсонской области рассказали, что за две недели боев украинские силы потеряли на острове в районе Антоновского моста до 86 военных.