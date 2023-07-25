Москва, 25 июля, 2023, 06:37 — ИА Регнум. Посольства практически во всех странах Африки готовится открыть Россия. Такое заявление сделал 25 июля посол по особым поручениям МИД РФ, глава секретариата форума партнерства «Россия-Африка» Олег Озеров в беседе с РИА Новости.

Страны Африки

Как уточнил Озеров, уже готовятся соответствующие решения, и скорее всего, они будут приняты. Процесс начнётся с открытия небольшого количества посольств, но в конечном итоге российские дипмиссии предполагается открыть практически во всех африканских странах.

Дипломат назвал решения о закрытии российских посольств в Африке в 1990-е годы «не вполне разумными» и указал, что создавшуюся ситуацию необходимо выправлять. При этом Озеров признал, что процесс будет длительным.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин в преддверии второго саммита экономического и гуманитарного форума Россия — Африка написал статью для читателей ведущих африканских СМИ: «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». Российский лидер представил свой взгляд на развитие отношений с континентом, перечислил приоритетные направления для сотрудничества в ближайшие десятилетия.