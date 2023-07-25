Москва, 25 июля, 2023, 06:00 — ИА Регнум. Претензии из-за неуплаты налогов будут предъявлены блогерам, которые не извлекут уроков из примера коллег, ставших фигурантами уголовных дел. Об этом 25 июля рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

Бастрыкин назвал серьёзной проблемой экономические преступления в России. Как указал глава СК РФ, некоторые граждане, зарабатывая миллионы в России, пытаются скрыть доходы, не отдавая государству ни копейки. Бастрыкин назвал такую тенденцию недопустимой в нынешней для страны ситуации.

В частности, Бастрыкин напомнил об уголовных делах в отношении популярных блогеров и отметил, что претензии к ним не отличаются от претензий к любому другому бизнесу в стране, так как существуют единые для всех правила, которые необходимо соблюдать.

«Не исключено, что с претензиями столкнутся и другие блогеры, если не извлекут уроков из примера коллег», — подвёл итог председатель СК РФ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что прокуратура Москвы направила в Пресненский районный суд столицы апелляционное представление, оспорив отказ поместить блогера Валерию Чекалину (Лерчек) под домашний арест. Пресненский суд вместо запрошенного обвинением домашнего ареста в виде меры пресечения запретил Чекалиной использовать средства связи и интернет, а также общаться со свидетелями и другими фигурантами по уголовному делу, если это не близкие родственники.

В начале марта СК возбудил уголовное дело о неуплате налогов на 300 млн рублей против блогера Валерии Чекалиной и её супруга Артёма. По версии следствия, Чекалина в период с июля 2020 по июль 2022 года превысила допустимый лимит доходов в 150 млн рублей в год.