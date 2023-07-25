Женева, Швейцария, 25 июля, 2023, 01:19 — ИА Регнум. Противопехотные мины направленного действия находятся на периферии периметра Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом сообщается на сайте организации.

Иван Шилов ИА Регнум Запорожская АЭС

Руководитель МАГАТЭ отметил, что взрывные устройства удалось обнаружить 23 июля в ходе осмотра площадки возле объекта. Проверку проводила группа экспертов этого международного агентства.

Специалисты заметили несколько мин, установленных в буферной зоне между внутренним и внешним периметром АЭС. При этом устройства находились в закрытой зоне, куда сотрудники станции не имеют доступа.

Гросси уточнил, что эксперты не нашли мин на внутреннем периметре ЗАЭС. Он также напомнил, что появлялась информация о случаях обнаружения мин за периметром объекта и внутри периметра.

Вместе с тем глава МАГАТЭ привел мнение специалистов агентства, которые пришли к выводу, что детонация этих устройств не угрожает системе станции.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв заявил, что в целях обеспечения безопасности российских АЭС приняты все необходимые меры. Он отметил, что соответствующую работу поводят Росатом, АО «Атом-охрана», Росгвардия и Министерство обороны РФ.

20 июля Рафаэль Гросси рассказал, что специалисты МАГАТЭ в течение недели провели дополнительные инспекции на Запорожской АЭС и не нашли на территории объекта ни тяжёлой военной техники, ни взрывчатых веществ.