Вашингтон, 25 июля, 2023, 04:37 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский пришёл в ярости из-за больших потерь в рядах Вооружённых сил Украины и падения боевого духа среди солдат ВСУ на этом фоне, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Эксперт подчеркнул, что киевская армия понесла «чудовищный урон». Он отметил, что эта ситуация вызывает у украинских бойцов чувство отчаяния, а в совокупности ВСУ находятся на грани распада.

Макгрегор отметил, что из-за такого положения дел украинский лидер стал «разъярен, зол и растерян». Экс-советник подчеркнул, что Украина держится только за счёт «искусственного жизнеобеспечения» и продолжает свое существование лишь благодаря финансовой помощи со стороны США.

Макгрегор также призвал положить конец такому положению дел и сесть за стол переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала контрнаступления ВСУ потери украинских сил составили более 26 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц различного вооружения. 15 июля Дуглас Макгрегор в интервью политическому обозревателю Майклу Сэвиджу рассказал, что Украина находится в отчаянии и пытается скрывать потери ВСУ при своём контрнаступлении, которое провалилось.

22 июля украинский лидер сообщил, что призвал генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга срочно созвать Совет Украина — НАТО из-за ситуации с зерновой сделкой в Чёрном море.