Симферополь, 25 июля, 2023, 03:46 — ИА Регнум. Автомобильное движение на Крымском мосту вновь возобновилось в обоих направлениях после перекрытия движения, сообщается в специальном Telegram-канале, представляющем оперативную информацию по этому транспортному переходу.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

Движение приостанавливали более чем на три часа. Власти полуострова уточнили, что это делалось в целях безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля Украина атаковала Крымский мост с использованием двух надводных беспилотных аппаратов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

В результате нападения была повреждена автодорожная часть моста. Кроме того, из-за атаки погибли два человека — муж и жена. Их 14-летняя дочь получила серьезные травмы.

Через несколько часов после теракта восстановили железнодорожное движение по мосту, а автотранспортное запустили в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь.