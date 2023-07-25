Бишкек, 25 июля, 2023, 03:06 — ИА Регнум. Несколько банков в Киргизии приостановили денежные переводы с использованием российской системы «Юнистрим», сообщается на сайтах этих финансовых учреждений.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

О таком решении объявили банк «Компаньон», «Finca банк», «Банк Азии», «РСК Банк» и «Капитал банк». При этом причина приостановки их работы с «Юнистрим» не уточняется.

Связь указанных организаций с санкциями также не упоминается.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля газета The Washington Post написала о том, что власти США вскоре могут объявить о введении новых мер экономического давления в отношении Киргизии из-за технологических и военных поставок, которые якобы осуществлялись киргизской стороной в Россию. В Вашингтоне с помощью введения рестораций против Бишкека хотят вынудить республику «прекратить эту торговлю».

Затем издание сообщило, что власти Киргизии ещё после марта-апреля 2023 года усилили контроль за экспортными поставками военной продукции и товаров двойного назначения.