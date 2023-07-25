Вашингтон, 25 июля, 2023, 03:04 — ИА Регнум. Оружие и другая военная помощь предоставляются украинской армии для защиты внутри границ Украины. Такое заявление сделал 24 июля официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в эфире телеканала Foxnews.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Как пояснил Райдер, на тему атаки беспилотников вне границ Украины он предоставляет право говорить самим украинцам. Позиция Пентагона, по словам Райдера, состоит в том, чтобы «фокусироваться на 100%» на предоставлении украинской армии военной помощи, необходимой для защиты страны внутри её границ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, власти США не поддерживают атаки украинской армии на внутренней территории России. Жан-Пьер уточнила, что Крым, который тоже был атакован украинскими беспилотниками, с точки зрения США, является территорией Украины.

В МИД России заявили, что расценивают атаку дронов на гражданские объекты в Москве как попытку запугать мирное население с помощью террористических методов. В ведомстве отметили, что российская сторона жёстко ответит на это.