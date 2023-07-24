Ленинградская область, 25 июля, 2023, 02:34 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате переворачивании лодки с пассажирами в Кронштадте. Об этом 24 июля сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Маяк в Кронштадте

Информация о происшествии с лодкой поступила вечером 24 июля. По предварительной информации, лодка перевернулась в районе дамбы возле Кронштадта, на борту лодки находилось шесть человек. Все люди извлечены из воды, один человек погиб.

В связи с инцидентом, приведшим к гибели человека, следователем организована проверка, направленная на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. На месте происшествия работают криминалисты и следователи Санкт-Петербургского следственного отдела СК на транспорте.

Ранее ИА Регнум сообщало, что катер с капитаном и восемью пассажирами на борту затонул в акватории Финского залива. Людей спасли и доставили на берег, один человек скончался. После инцидента с прогулочным катером в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Двоих человек, в том числе капитана затонувшего катера, задержали. Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения задержанным мужчинам.