Москва, 25 июля, 2023, 02:33 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил всех сотрудников и ветеранов следственных органов с их профессиональным праздником, сообщается на сайте Кремля, на котором опубликовали соответствующее видеообращение российского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства выразил им благодарность за честность и самоотдачу, а также за укрепление безопасности и суверенитета России. Путин также отметил, что работа следователя связана с поддержанием закона и справедливости.

Кроме того, по словам президента, эта деятельность заключается в жесткой борьбе с коррупцией и экстремизмом, а также в защите жертв преступлений. Помимо этого российский лидер указал и на важность работы органов следствия в новых регионах России и на необходимость продолжать её.

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Как сообщало ИА Регнум, 6 мая председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что с 2014 года его ведомство возбудило 2912 уголовных дел против 716 лиц по фактам преступлений, совершённых украинскими военными в Донбассе.

26 мая Следственный комитет объявил, что сотрудники СК РФ установили данные в отношении двух тысяч иностранных наёмников, воюющих в рядах Вооружённых сил Украины. Он отметил, что в суды передали уже 80 уголовных дел, касающихся таких расследований.