Москва, 25 июля, 2023, 01:56 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты России предложило выплатить по 100 тысяч рублей в новых российских регионах тем семьям, в которых дети получили травму или ранение после начала специальной военной операции. Соответствующий проект постановления опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Игрушка на окне

На выплаты также могут рассчитывать такие же семьи в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае и Крыму. Порядок предоставления помощи будет определять правительство РФ.

Кроме того, документ предлагает предусмотреть для пострадавших детей ежегодный отдых, а в случае потребности — санаторно-курортное лечение.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля президент РФ Владимир Путин призвал с теплотой и заботой оказывать всю необходимую помощь жителям новых регионов страны. Он отметил, что эти люди многие годы боролись за право быть вместе с Россией.

14 июня министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что семьи, проживающие в новых российских регионах, получили 80 тысяч сертификатов на материнский капитал. В середине июля Минтруд напомнил, что жители указанных регионов могут получить материнский капитал на детей, рождённых с 2007 года и позднее.