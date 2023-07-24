В России предложили выделить помощь семьям с детьми, раненными с начала СВО
Минтруд подготовил проект о единовременных выплатах родителям детей, пострадавших при спецоперации
Москва, 25 июля, 2023, 01:56 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты России предложило выплатить по 100 тысяч рублей в новых российских регионах тем семьям, в которых дети получили травму или ранение после начала специальной военной операции. Соответствующий проект постановления опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.
На выплаты также могут рассчитывать такие же семьи в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае и Крыму. Порядок предоставления помощи будет определять правительство РФ.
Кроме того, документ предлагает предусмотреть для пострадавших детей ежегодный отдых, а в случае потребности — санаторно-курортное лечение.
Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля президент РФ Владимир Путин призвал с теплотой и заботой оказывать всю необходимую помощь жителям новых регионов страны. Он отметил, что эти люди многие годы боролись за право быть вместе с Россией.
14 июня министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что семьи, проживающие в новых российских регионах, получили 80 тысяч сертификатов на материнский капитал. В середине июля Минтруд напомнил, что жители указанных регионов могут получить материнский капитал на детей, рождённых с 2007 года и позднее.