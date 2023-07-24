Москва, 25 июля, 2023, 01:14 — ИА Регнум. Проверка в связи с обнаружением тела мужчины с признаками насильственной смерти на востоке Москвы, организована следователями. Об этом 24 июля заявили в пресс-службе следственного управления СК РФ по городу.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Уточняется, что тело мужчины 1987 года рождения с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений обнаружено возле жилого дома на улице Сталеваров в городе Москве.

По данному факту проводится доследственная проверка, на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь в прокуратуре Москвы сообщили, что, по предварительным данным, погибший распивал алкоголь в квартире на одиннадцатом этаже жилого дома вместе со своим знакомым 1992 года рождения. Знакомого обнаружили в квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ход и результаты процессуальной проверки контролирует Перовская межрайонная прокуратура.

Ранее ИА Регнум сообщало, что тело пропавшей накануне 16-летней девушки обнаружили волонтёры в лесу возле города Дивногорска в Красноярском крае. Ведётся работа по установлению обстоятельств произошедшего и лиц, совершивших преступление.

Также сообщалось, что из Клязьминского водохранилища в Московской области извлекли труп мужчины с гирей на ноге. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство»