Киев, 25 июля, 2023, 00:46 — ИА Регнум. Власти Киевской области собираются убрать с герба и флага региона изображение Георгия Победоносца, сообщил в социальных сетях глава областной военной администрации Руслан Кравченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, такое решение принято из-за того, что Георгий Победоносец представлен на геральдической символике Москвы и Московской области. Кравченко отметил, что, как считают власти Украины, символика региона должна соответствовать его истории, культурным ценностям, а также учитывать социально-экономические особенности и традиции.

Глава администрации также написал, что первые предложения геральдистов по изменениям герба и флага уже направлены депутатам Киевского облсовета, руководителям общин и мэрам городов. Кравченко уточнил, что специалисты выдвинули идею разместить на гербе региона ангела.

Чиновник напомнил, что герб с ангелом использовался раньше на больших государственных печатях Великого княжества Литовского — государства, существовавшего до 1569 года как самостоятельное и до 1795 года в унии с Польшей.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой переименовать Россию в Московию. 10 марта стало известно, что украинский лидер поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю «тщательно проработать» эту идею.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту инициативу очередным проявлением курса Киева на создание «анти-России». 6 мая министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что в украинской столице началась первая стадия процесса замены герба СССР на трезубец на памятнике «Родина-мать».