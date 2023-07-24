Вашингтон, 25 июля, 2023, 00:28 — ИА Регнум. Атаки украинской армии на внутренней территории России не поддерживают власти США. Такое заявление сделала 24 июля официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.

The White House Карин Жан-Пьер

«Мы ясно давали понять, что в целом мы не поддерживаем атаки внутри России», — так прокомментировала официальный представитель Белого дома атаку украинских беспилотников на нежилые здания в Москве.

При этом Жан-Пьер уточнила, что Крым, который тоже был атакован украинскими беспилотниками, с точки зрения США является территорией Украины. Кроме того, она возложила ответственность за продолжающийся украинский конфликт на Россию. По мнению Жан-Пьер, Россия легко могла бы восстановить мир, если бы отвела войска с территории Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя атаку украинских дронов на Москву 24 июля, призвал от имени организации всех участников конфликта на Украине избегать его эскалации.

Он также от лица ООН призвал стороны предпринимать больше усилий, чтобы не допустить роста напряжения.

В МИД России заявили, что расценивают атаку дронов на гражданские объекты в Москве как попытку запугать мирное население с помощью террористических методов. В ведомстве отметили, что российская сторона жёстко ответит на это.