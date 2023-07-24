Нижний Новгород, 24 июля, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Уголовное дело в связи с воспрепятствованием профессиональной деятельности журналистов возбудили после избиения оператора во время съёмок репортажа о свалке в Нижегородской области. Об этом 24 июля сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM

Уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, соединенном с насилием, было возбуждено по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина. Отмечается, что в эфире одной из программ федерального телевидения показали сюжет нижегородского телеканала «Кстати». В сюжете шла речь об избиении охранником в Арзамасе телеоператора, активистки и экозащитника, снимавших репортаж на свалке о нарушении экологических норм.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении СКР по региону.

Ранее ИА Регнум сообщало, что журналист агентства «Франс Пресс» (AFP), гражданин США Дилан Коллинз пострадал от удара беспилотника под Артёмовском.

По информации агентства, у журналиста множество осколочных ранений, но его жизнь вне опасности.

Также сообщалось, что гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле осудила убийство российского журналиста Ростислава Журавлёва в зоне специальной военной операции после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ)