Пенза, 24 июля, 2023, 23:33 — ИА Регнум. Число случаев заражения корью в Пензенской области увеличилось до 78, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Сергей Савостьянов/ТАСС

Первые семь случаев инфекции выявили в регионе 30 июня в селе Средняя Елюзань (Городищенский район). К 13 июля пациентов с корью обнаружили в ряде других населенных области, и число случаев заражения достигло 64.

Кроме Городищенского района, носителей вируса выявили в Кузнецке, Пензе, Шемышейке и Неверкино. В ведомстве отметили, что в настоящее время ситуация с распространением корью в регионе «остается нестабильной».

Медикам удалось установить, что у всех заболевших отсутствовала прививка против указанной инфекции. В минздраве области уточнили, что в августе в регион должны поставить 3 тысяч доз вакцины против кори для иммунизации всех лиц, которым требуется прививка от инфекции.

Как сообщало ИА Регнум, в мае у одного из студентов факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ выявили заболевание корью. Из-за этого случая руководство вуза перевело на дистанционное обучение на несколько недель второй учебный корпус заведения.

В середине мая заражение корью зафиксировали ещё у одного студента МГУ, который обучается на историческом факультете.