Красноярск, 24 июля, 2023, 23:30 — ИА Регнум. Тело пропавшей накануне 16-летней девушки обнаружили волонтёры в лесу возле города Дивногорска в Красноярском крае. Об этом 24 июля сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным ведомства, тело девушки с признаками насильственной смерти было найдено волонтёром в 19:30 по местному времени в лесополосе в 30 метрах от трассы Р-257 «Енисей», проходящей вдоль Дивногорска.

Как уточнило Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии в своём Telegram-канале, по предварительной версии, девушка 22 июля договорилась встретиться на набережной с подругой, но встреча не состоялась. Вечером девочка не вернулась домой, абонентский номер её телефона был недоступен.

Балахтинский межрайонный следственный отдел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Ведётся работа по установлению обстоятельств произошедшего и лиц, совершивших преступление.

В прокуратуре добавили, что семью несовершеннолетней характеризуют положительно, на учете она не состоит.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Тверской области нашли шестнадцатилетнюю девушку, которая ранее вместе со своим малолетним сыном вечером 22 июля самовольно покинула семейный центр.

Был произведён осмотр места последнего нахождения пропавших, велись поисковые мероприятия, к участию в них привлекли волонтёров.