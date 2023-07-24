Тель-Авив, Израиль, 24 июля, 2023, 22:30 — ИА Регнум. Полицейские догнали и задержали водителя автомобиля, протаранившего толпу протестующих в центральном районе Израиле, сообщила 24 июля радиостанция Kan.

Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/ТАСС

Ранее стало известно, что фургон врезался в толпу демонстрантов, которые устроили стихийный митинг и заблокировали проезд транспорта по шоссе недалеко от города Кфар-Саба. Водитель этого автомобиля решил объехать образовавшийся затор и ускорил движение. В результате его действий пострадали трое человек.

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Как сообщало ИА Регнум, с начала 2023 года в Израиле проходят массовые акции протеста, участники которых требуют от правительства страны отказаться от реализации судебной реформы. Эта инициатива предусматривает ограничение полномочий Верховного суда и получение исполнительной властью контроля за формированием состава судебной коллегии.

1 июля в Израиле состоялись протестные акции, собравшие в общей сложности 300 тысяч человек. 22 июля десятки тысяч демонстрантов прошли в рамках «марша за демократию» к зданию парламента (Кнессета) в Иерусалиме. 24 июля Кнессет окончательно принял законопроект о судебной реформе в стране.