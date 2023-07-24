Москва, 24 июля, 2023, 21:56 — ИА Регнум. Центральный штаб движения «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) проведёт внеочередное заседание, на котором поднимут вопрос об исключении из состава штаба двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой. Об этом 24 июля сообщило ТАСС, ссылаясь на материалы ОНФ.

Сергей Карпухин/ТАСС Елена Исинбаева

«Внеочередное заседание центрального штаба движения в заочном формате путём вопросного голосования состоится 25 июля», — процитировали журналисты материалы движения.

Исинбаева покинула Россию и уехала в Испанию. Она также сообщила, что с сентября 2023 года планирует возобновить работу в Международном олимпийском комитете.

Когда испанская газета сообщила, что спортсменка является майором Вооружённых сил России, она заявила, что это звание для неё является формальностью. Исинбаева сообщила, что получила его, когда выступала за ЦСКА, и никогда не служила в российской армии.

Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с ИА Регнум заявил, что заявление Исинбаевой можно расценить как предательство. Он призвал лишить её звания майора и пообещал, что подготовит обращение в Минобороны по этому вопросу.