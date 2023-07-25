Москва, 25 июля, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Московская компания Skin of Angel, которая специализируется на производстве женской одежды для спорта, с начала года добавила в свой ассортимент четыре новых вида изделий. Теперь товарная линейка бренда включает 20 позиций, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Продукция Skin of Angel

«Столичные предприятия легкой промышленности предоставляют огромные возможности для спортсменов — они выпускают инвентарь, обувь, одежду и многое другое. Так, молодая московская компания Skin of Angel с 2018 года изготавливает женскую одежду для занятий спортом», — отметил Овчинский. Он добавил, что в 2023 году компания уже выпустила около 20 тысяч единиц изделий и добавила в ассортимент четыре новые модели.

В ассортимент Skin of Angel вошли велошорты, юбки-шорты и две модели купальников. До конца года компания планирует выпустить более 50 тысяч изделий — свитшотов, топиков, лосин, купальников, а также первых на российском рынке одношовных комбинезонов для занятий аэройогой. В них тренируются именитые спортсмены и олимпийские чемпионы России.

«Наши вещи изготовлены по уникальным дизайнерским лекалам из высокотехнологичного эластичного материала, который не сковывает движения спортсменов и сохраняет форму изделия», — рассказала сооснователь компании Ольга Серебрякова. Она добавила, что к осенне-зимнему сезону компания планирует расширить линейку и размерную сетку термобелья для зимних видов спорта.

Москва — город с развитым производством. На сегодняшний день в городе работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроено свыше 720 тысяч человек. Каждый год в столице открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Предприятия Москвы выпускают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Развитие производственных площадок в Москве позволяет компаниям увеличивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Для предприятий столицы доступны более чем 20 системных мер поддержки города, в том числе субсидии и целевые займы. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.