Нью-Йорк, США, 24 июля, 2023, 21:34 — ИА Регнум. ООН призывает всех участников конфликта на Украине избегать его эскалации. Об этом заявил заместитель представителя генсека Организации Фархан Хак 24 июля журналистам.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Его попросили прокомментировать атаку дронов на Москву, организованную ВСУ.

«Мы бы хотели, чтобы все стороны не допускали действий, которые ведут к эскалации конфликта», — сказал Хак.

Он также от лица ООН призвал стороны предпринимать больше усилий, чтобы не допустить роста напряжения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в МИД Росссии заявили, что расценивают атаку дронов на гражданские объекты в Москве как попытку запугать мирное население с помощью террористических методов. В ведомстве отметили, что российская сторона жёстко ответит на это.

На территорию Москвы рано утром 24 июля залетели три дрона. Один из них попал по зданию на Комсомольском проспекте, повредив фасад дома и выбив несколько окон. Второй беспилотник повредил здание бизнес-центра на проспекте Лихачёва. Ещё один БПЛА упал на кладбище Зеленоградского округа Москвы. В ходе атаки никто не пострадал.

В Минобороны РФ сообщили, что подавили беспилотники средствами радиоэлектронной борьбы, в связи с чем удалось избежать серьёзных разрушений.