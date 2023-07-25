Москва, 25 июля, 2023, 09:18 — ИА Регнум. За первое полугодие 2023 года столичная компания «Амидис Групп» выпустила около 108 тыс. упаковок ореховой продукции. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Орехи «Амидис Групп»

«Москва по праву считается городом с развитым производством. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, из которых свыше 250 выпускают пищевую продукцию», — пояснил Овчинский. Компании этой отрасли активно инвестируют в собственное развитие — модернизируют площадки и расширяют ассортимент, что приводит к росту производства, добавил он. «Так, столичный производитель орехов «Амидис Групп» за первое полугодие выпустил около 108 тысяч упаковок снеков, что на 25 процентов больше, чем за аналогичный период 2022-го», — отметил Овчинский.

Всего в 2023 году компания планирует выпустить 200 тыс. единиц продукции — это на 56% больше, чем за весь 2022 год. Такая высокая динамика связана с расширением ассортимента обжаренных в натуральных специях орехов — с января этого года в товарной линейке бренда появилось 23 новых вида. Теперь она представлена 153 позициями.

Продукция «Амидис Групп» поставляется в крупные маркетплейсы, торговые и розничные сети и пользуется высоким спросом у покупателей, следящих за своим питанием.

Развитие производства в Москве дает возможность компаниям увеличивать объемы реализации изделий, находить новых партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Для столичных компаний доступны более чем 20 системных мер поддержки города, включая субсидии и целевые займы. Кроме этого, город разработал для компаний антикризисные инструменты.