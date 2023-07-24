Тель-Авив, Израиль, 24 июля, 2023, 21:27 — ИА Регнум. Трое человек ранены при наезде автомобиля на толпу протестующих 24 июля на шоссе неподалёку от города Кфар-Саба в центральном районе Израиля.

Кадр из видео

Как сообщила израильская полиция, подозреваемого в ДТП оперативно задержали. На кадрах ролика, опубликованного в социальных сетях, видно, как автомобиль намеренно въезжает прямо в толпу демонстрантов на шоссе 533. Собравшиеся проводили акцию протеста против судебной реформы правительства. Об этом сообщил портал Ynet.

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Ранее ИА Регнум сообщало, что в Германии автомобиль врезался в группу детсадовцев. Легковое авто протаранило их на одной из улиц города Хемниц. В ДТП пострадали девять человек, включая семерых детей. По данным местной полиции, Toyota налетела на бордюр, из-за чего 83-летний водитель потерял управление и выехал на пешеходную часть, где как раз в этот момент шли дети.