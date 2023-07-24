Москва, 24 июля, 2023, 21:13 — ИА Регнум. Вице-премьер России Александр Новак в ходе совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов поддержал предложение Минтранса ограничить число экспортёров бензина. Об этом 24 июля сообщила пресс-служба правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По итогам совещания вице-премьер поддержал предложения Минэнерго России по ограничению количества экспортёров бензина», — говорится в сообщении.

Кроме того, Новак поручил федеральной антимонопольной службе и Минэнерго продолжать работать на то, чтобы нефтяные компании увеличивали объёмы продаж моторного топлива, в том числе с помощью биржевых площадок.

Ранее Новак сообщил, что в правительстве ищут способы, как стабилизировать цены на бензин в России. Он отметил, что это в основном касается оптовых цен, так как розничные растут в пределах инфляции.

При этом вице-премьер подчеркнул, что нет планов вернуться к заградительным пошлинам. По его словам, в правительстве рассматривают возможности введения квот. Также на стабилизацию цен должно повлиять завершение ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.